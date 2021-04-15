Орлов оценил шансы Смолова вытеснить Дзюбу из основы сборной России

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова вытеснить из основного состава сборной России форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.
«Считаю, что Смолов способен побороться с Дзюбой за место в основе сборной России на чемпионате Европы. Ситуация может развернуться. Помните, Дзюба заменил Смолова, когда у того не пошло на чемпионате мира? Сейчас Фёдор хорошо выглядит. Но у него команда стала иначе играть, они стали лучше выглядеть, действуют дисциплинированнее, ответственнее. У Смолова как-то пошло, забивает хорошие голы.
Надо посмотреть, как Смолов подойдёт к чемпионату Европы. Черчесов не будет врагом самому себе, хоть он и любит Дзюбу. Тренер любил и Гильерме, и Лунёва. Если будет игрок лучше, он поменяет тут же. Конечно, важный матч будет 2 мая, когда Смолову будет противостоять Дзюба. Если Фёдор в каждой игре будет забивать и здорово проявит себя в Петербурге… Но, во-первых, ему ещё надо попасть в сборную. Надо всё время играть. Должна быть конкуренция, и не надо бояться, что кого-то там не поставят в сборную. Все должны хорошо играть», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 15 апреля 2021
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