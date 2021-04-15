Дэвид Эллерей разобрал работу VAR в матче «Локомотив» – «Спартак»

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей проанализировал работу VAR в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (2:0).
44’ минута
Хронология событий:
1. Мяч в штрафной «Локомотива», где Сильянов и Промес борются за отскочивший мяч с высоко поднятой ногой.
2. После единоборства игрок «Спартака» падает на газон, и судья назначает угловой удар.
3. VAR не вмешивается.
Разбор момента:
Оба игрока борются за мяч с высоко поднятой ногой, с незначительным контактом между ними. Промес делает один-два шага перед тем, как упасть на газон.
Выводы:
1. Решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой».
2. VAR был прав, не вмешавшись в решение судьи.
51’ минута
Хронология событий:
1. Ларссон движется с мячом в штрафную площадь «Локомотива».
2. Мяч направляется Мозесу, который бьёт по воротам, после чего мяч отскакивает от Пабло в левую ногу вратаря и остается в игре.
3. В итоге мяч выходит за пределы поля, судья откладывает возобновление игры, чтобы VAR успел провести проверку.
4. Спустя примерно 1 минуту и 20 секунд судья матча даёт сигнал о возобновлении игры вбрасыванием мяча из-за боковой линии.
Разбор момента:
Судья и его ассистент достаточно чётко видели игровой эпизод. Ни Мозес, который очень чётко видел ситуацию, ни какой-либо другой игрок «Спартака» не протестуют. Неясно, касается ли мяч правой руки или груди Пабло, но он не касается его левой руки. Правая рука Пабло находится близко к телу, не делает движения в сторону мяча и не увеличивает площадь тела игрока. Следовательно, если мяч соприкоснулся с правой рукой защитника, это не является нарушением правил.
Выводы:
1. Нет видео с доказательством нарушения правил (игры рукой).
2. Решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой».
3. VAR был прав, не вмешавшись в решение судьи.
87’ минута
Хронология событий:
1. Ларссон делает передачу в штрафную площадь «Локомотива».
2. Мяч отскакивает от Сильянова к Маслову, который бьёт по воротам, но мимо, и назначается удар от ворот.
3. VAR не вмешивается.
Разбор момента:
Судья и его ассистент чётко видели игровой момент. Хотя Сильянов поднимает правую руку в момент падения и отскока мяча от его бедра, но нет чёткого доказательства, что был контакт мяча с его рукой. Ларссон, который очень чётко видел момент отскока, не протестует по поводу решения судьи.
Выводы:
1. Нет видео с доказательством того, что мяч соприкоснулся с кистью или рукой Сильянова.
2. Решение судьи не назначить пенальти не было «явной и очевидной ошибкой».
3. VAR был прав, не вмешавшись в решение судьи.
Кроме того, в РФС напомнили важные принципы работы VAR в соответствии с правилами игры:
1. Решения, принятые судьей на поле, не подлежат изменениям, если только не представлены веские доказательства «явной и очевидной ошибки».
2. VAR имеет доступ только к официальным камерам ТВ вещателя; оценка принятых решений может и должна основываться только на этих видео ракурсах.
- 15 апреля 2021
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