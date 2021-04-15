Дэвид Эллерей разобрал работу VAR в матче «Локомотив» – «Спартак»

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей проанализировал работу VAR в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (2:0).



44’ минута



Хронология событий:

1. Мяч в штрафной «Локомотива», где Сильянов и Промес борются за отскочивший мяч с высоко поднятой ногой.

2. После единоборства игрок «Спартака» падает на газон, и судья назначает угловой удар.

3. VAR не вмешивается.



Разбор момента:

Оба игрока борются за мяч с высоко поднятой ногой, с незначительным контактом между ними. Промес делает один-два шага перед тем, как упасть на газон.



Выводы:

1. Решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой».

2. VAR был прав, не вмешавшись в решение судьи.



51’ минута



Хронология событий:

1. Ларссон движется с мячом в штрафную площадь «Локомотива».

2. Мяч направляется Мозесу, который бьёт по воротам, после чего мяч отскакивает от Пабло в левую ногу вратаря и остается в игре.

3. В итоге мяч выходит за пределы поля, судья откладывает возобновление игры, чтобы VAR успел провести проверку.

4. Спустя примерно 1 минуту и 20 секунд судья матча даёт сигнал о возобновлении игры вбрасыванием мяча из-за боковой линии.



Разбор момента:

Судья и его ассистент достаточно чётко видели игровой эпизод. Ни Мозес, который очень чётко видел ситуацию, ни какой-либо другой игрок «Спартака» не протестуют. Неясно, касается ли мяч правой руки или груди Пабло, но он не касается его левой руки. Правая рука Пабло находится близко к телу, не делает движения в сторону мяча и не увеличивает площадь тела игрока. Следовательно, если мяч соприкоснулся с правой рукой защитника, это не является нарушением правил.



Выводы:

1. Нет видео с доказательством нарушения правил (игры рукой).

2. Решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой».

3. VAR был прав, не вмешавшись в решение судьи.



87’ минута



Хронология событий:

1. Ларссон делает передачу в штрафную площадь «Локомотива».

2. Мяч отскакивает от Сильянова к Маслову, который бьёт по воротам, но мимо, и назначается удар от ворот.

3. VAR не вмешивается.



Разбор момента:

Судья и его ассистент чётко видели игровой момент. Хотя Сильянов поднимает правую руку в момент падения и отскока мяча от его бедра, но нет чёткого доказательства, что был контакт мяча с его рукой. Ларссон, который очень чётко видел момент отскока, не протестует по поводу решения судьи.



Выводы:

1. Нет видео с доказательством того, что мяч соприкоснулся с кистью или рукой Сильянова.

2. Решение судьи не назначить пенальти не было «явной и очевидной ошибкой».

3. VAR был прав, не вмешавшись в решение судьи.



Кроме того, в РФС напомнили важные принципы работы VAR в соответствии с правилами игры:

1. Решения, принятые судьей на поле, не подлежат изменениям, если только не представлены веские доказательства «явной и очевидной ошибки».

2. VAR имеет доступ только к официальным камерам ТВ вещателя; оценка принятых решений может и должна основываться только на этих видео ракурсах.