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«Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и пробилась в полуфинал Лиги Европы

«Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и пробилась в полуфинал Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0
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В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА «Рома» встретилась с «Аяксом». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Обслуживала матч бригада арбитров из Англии, которую возглавит Энтони Тейлор. Ассистенты — Гэри Бeсвик и Адам Нанн. Резервный судья — Дэвид Кут.

На протяжении первого тайма преимущество имели гости. Время от времени «Аякс» создавал опасные моменты, но реализация подводила. Сразу после перерыва голландская команда смогла наконец воплотить свои старания в гол. На 49-й минуте отличился нападающий «Аякса» Брайан Бробби, вышедший на замену 3 минутами ранее. На 57-й минуте Душан Тадич, казалось бы, удвоил преимущество гостей. Но после просмотра эпизода системой VAR, взятие ворот было отменено из-за фола в атаке.

«Рома» смогла восстановить баланс в счёте на 72-й минуте. Эдин Джеко оказался самым расторопным в штрафной площади гостей и пробил низом в правый угол ворот.

Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 1:1.

Первый матч завершился победой итальянской команды со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей римский коллектив оказались сильнее (3:2) и добыл путёвку в 1/2 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2021, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Бробби – 49'   1:1 Джеко – 72'
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