«Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и пробилась в полуфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА «Рома» встретилась с «Аяксом». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).и завершилась с ничейным счётом 1:1.
Обслуживала матч бригада арбитров из Англии, которую возглавит Энтони Тейлор. Ассистенты — Гэри Бeсвик и Адам Нанн. Резервный судья — Дэвид Кут.
На протяжении первого тайма преимущество имели гости. Время от времени «Аякс» создавал опасные моменты, но реализация подводила. Сразу после перерыва голландская команда смогла наконец воплотить свои старания в гол. На 49-й минуте отличился нападающий «Аякса» Брайан Бробби, вышедший на замену 3 минутами ранее. На 57-й минуте Душан Тадич, казалось бы, удвоил преимущество гостей. Но после просмотра эпизода системой VAR, взятие ворот было отменено из-за фола в атаке.
«Рома» смогла восстановить баланс в счёте на 72-й минуте. Эдин Джеко оказался самым расторопным в штрафной площади гостей и пробил низом в правый угол ворот.
Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 1:1.
Первый матч завершился победой итальянской команды со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей римский коллектив оказались сильнее (3:2) и добыл путёвку в 1/2 финала Лиги Европы.
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