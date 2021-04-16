Уго Льорис объяснил свои слова о позоре после вылета «Тоттенхэма» из Лиги Европы

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис объяснил своё высказывание после вылета команды из Лиги Европы от загребского «Динамо». После игры французский вратарь сказал: «Это просто позор. Надеюсь, в раздевалке все чувствуют ответственность за случившееся».

«Я слышал резкую реакцию на мои слова, но мне не нужно обращать внимание на комментарии. Как капитан я несу ответственность, когда выступаю перед камерой после столь большой неудачи. Мы все говорили, что ставим перед собой цель завоевать трофей. Поражение от загребского „Динамо“ — это то, что принять невозможно.

Дело не в нехватке уважения. Дело в стандартах клуба и победных амбициях. После такого провала, когда мы выиграли первый матч 2:0… Я просто сделал честное заявление. Я хочу, чтобы мы разделили ответственность. Я первый, кого стоит винить. Но дело не только во мне. Дело и в других игроках, в тренере, тренерском штабе, в клубе", — цитирует Льориса Sky Sports.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»