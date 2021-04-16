Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» подаст апелляцию в РФС по «делу Сухины»

«Локомотив» подаст апелляцию в РФС по «делу Сухины»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

«Локомотив» сделал заявление по поводу последнего решения КДК РФС по матчу 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», — сообщила пресс-служба железнодорожников в своём официальном телеграм-канале.

Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним. Сегодня, 16 апреля, КДК наказал «Локомотив» одним матчем на нейтральном поле. Позже появилась информация, что «Спартак» направил в РФС ещё два письма по этому делу, но глава КДК Артур Григорьянц сообщил «Чемпионату», что никаких новых писем от красно-белых получено не было.

Источник: «Спартак» направил в РФС ещё два письма по «делу Сухины»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021