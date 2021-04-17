Бывший нападающий ЦСКА Эрнандес стал игроком «Флуминенсе»

Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком «Флуминенсе», сообщает пресс-служба клуба. Уругвайский форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2020/2021. Футболист разорвал соглашение с «Интернасьоналом», чтобы присоединиться к «Флуминенсе».
Абель Эрнандес перешёл в московский ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/2019 уругвайский нападающий сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча. Эрнандес известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». В июле 2019 года уругваец стал игроком катарского «Аль-Ахли», за который в прошлом сезоне он провёл 17 матчей и записал в свой актив семь голов.
На счету Эрнандеса 10 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.
- 17 апреля 2021
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
08:53
-
08:38
-
08:04
-
07:02
-
04:22
-
03:54
-
03:01
-
02:20
-
01:27
-
00:55
-
00:55
-
00:43
-
00:40
-
00:35
-
00:22
-
00:18
-
00:03
- 16 апреля 2021
-
23:57
-
23:54
-
23:32
-
23:27
-
23:11
-
23:00
-
22:53
-
22:51
-
22:30
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:45