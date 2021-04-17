Бывший нападающий ЦСКА Эрнандес стал игроком «Флуминенсе»

Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком «Флуминенсе», сообщает пресс-служба клуба. Уругвайский форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2020/2021. Футболист разорвал соглашение с «Интернасьоналом», чтобы присоединиться к «Флуминенсе».



Абель Эрнандес перешёл в московский ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/2019 уругвайский нападающий сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча. Эрнандес известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». В июле 2019 года уругваец стал игроком катарского «Аль-Ахли», за который в прошлом сезоне он провёл 17 матчей и записал в свой актив семь голов.



На счету Эрнандеса 10 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.

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