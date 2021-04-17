Рафаэль Варан может перейти в «Челси»
Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан может перейти в «Челси», сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в трансфере 27-летнего французского футболиста лично заинтересован главный тренер английского клуба Томас Тухель. Ранее сообщалось, что интерес к Варану проявляет «Манчестер Юнайтед». «Реал» в свою очередь готов рассмотреть вариант с трансфером защитника.
Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из «Ланса». «Королевский клуб» заплатил за него € 10 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн. В нынешнем сезоне Варан принял участие в 27 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.
Рафаэль Варан близок к уходу из «Реала». Он интересен «МЮ»
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