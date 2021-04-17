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«Ротор» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Ротор» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Ротор» — «Динамо». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ротор» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Динамо».

«Динамо» в 25 матчах набрало 43 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-м месте.

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