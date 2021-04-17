«Динамо» разгромило «Ротор»

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» проиграл московскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 57-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. На 76-й минуте Иван Ордец увеличил преимущество москвичей, ему ассистировал Арсен Захарян. В концовке матча нападающий динамовцев Клинтон Н'Жье довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Никола Моро.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-м месте.
- 17 апреля 2021
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