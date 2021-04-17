Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» разгромило «Ротор»

«Динамо» разгромило «Ротор»
Футбол / РПЛ 0

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» проиграл московскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 57-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. На 76-й минуте Иван Ордец увеличил преимущество москвичей, ему ассистировал Арсен Захарян. В концовке матча нападающий динамовцев Клинтон Н'Жье довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Никола Моро.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
17 апреля 2021, суббота. 16:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 57' (пен)   0:2 Ордец – 76'   0:3 Н'Жье – 90+1'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021