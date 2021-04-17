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«Спартак» пошутил на тему работы VAR после матча «Локомотив» — «Ростов»

«Спартак» пошутил на тему работы VAR после матча «Локомотив» — «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» обратилась к аккаунту «Ростова» после матча команды Валерия Карпина с «Локомотивом» (1:4).

Москвичи опубликовали видео с Евгением Понасенковым, который произносит фразу: «Там сидят люди в очень серьёзном положении. Они видят то, чего здесь нет. Я к этому отношусь с пониманием». Людей, про которых говорит Понасенков, на видео пометили словом VAR.

«Узнали? Согласны, «Ростов»?» — говорится в подписи к видео.

17 апреля состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:1. Эта победа стала девятой подряд для железнодорожников.

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