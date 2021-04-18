Видеообзор матча «Краснодар» — «Зенит»

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.
Первый гол на седьмой минуте забил Алексей Ионов. Кристоффер Олссон дошёл до штрафной и пробил низом, Ионов выскочил из-под Дмитрия Чистякова, подставил ногу и переправил мяч мимо Андрея Лунёва. VAR подтвердил, что гол «Краснодара» был забит по правилам. На 60-й минуте Ионов оформил дубль. Юрий Газинский сделал классный заброс вперёд, Ионов принял мяч на грудь, влетел в штрафную, на замахе убрал Ярослава Ракицкого и технично пробил в дальнюю девятку.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол во втором тайме матча с «Краснодаром». На 75-й минуте Азмун подкараулил ошибку голкипера краснодарской команды Матвея Сафонова и отправил мяч в пустые ворота. Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой забил гол в матче с «Краснодаром». На 86-й минуте Далер Кузяев здорово сыграл в отборе против Магомеда-Шапи Сулейманова. Дуглас Сантос с фланга вырезал подачу в штрафную, Мостовой подстроился и в касание уложил мяч в нижний угол.
«Зенит» в 26 матчах набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) — на 11-м месте.
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