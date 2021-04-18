Лионель Месси прокомментировал победу «Барселоны» в финале Кубка Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу команды в финале Кубка Испании. Напомним, в решающем матче турнира «Барселона» разгромила «Атлетик». Матч прошёл на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершился победой сине-гранатовых со счётом 4:0. В этой встрече Месси стал автором двух голов.

«Приятно поднимать титул. Это очень счастливый день. Для меня очень важно быть капитаном этого клуба. Это особенный кубок, потому что я могу его поднять. Жаль, что мы не можем отпраздновать вместе со своими болельщиками. Титулы – это всегда особое событие и людям это нравится. Нам было сложно стартовать в первой половине года, мы потеряли очки в безобидных ситуациях. Потом мы стали сильными и вступили в бой. На днях, к сожалению, мы не смогли добиться хорошего результата в «эль класико», — приводит слова Месси Marca.

«Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 23 трофея.