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Лионель Месси выиграл 35-й трофей с «Барселоной»

Лионель Месси выиграл 35-й трофей с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси выиграл вместе с клубом 35-й трофей. Напомним, в финале Кубка Испании «Барселона» разгромила «Атлетик». Матч прошёл на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершился победой сине-гранатовых со счётом 4:0. В этой встрече Месси стал автором двух голов.

Таким образом, аргентинец выиграл 35-й трофей вместе с «Барселоной». Он 10 раз побеждал в чемпионате Испании, 7 раз в Кубке Испании, 8 раз в Суперкубке Испании, 4 раза в Лиге чемпионов, 3 раза в Суперкубке УЕФА и 3 раза в клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Месси обновил исторический рекорд по голам в финалах Кубка Испании.

«Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 23 трофея.

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