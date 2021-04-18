«Арсенал» — «Тамбов»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Тамбова» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.



Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Рассказов, Ткачёв, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Аджоев.



«Тамбов»: Сямук, Васиев, Кайков, Мартынов, Гигашвили, Бавин, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.



Запасные: Сычёв, Нусуев, Еркин, Алиев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман.