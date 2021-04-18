Шамиль Газизов поблагодарил «Спартак» за пост про фиалки

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал пост пресс-службы «Спартака» в «Твиттере», посвящённый предстоящему матчу с башкирской командой.
«Как прокомментирую пост «Спартака» в «Твиттере» про фиалки? Удивительно, спасибо большое. Буду ли я отвечать? Зачем?» — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета прошлого года, после чего перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак». В декабре Газизов покинул красно-белых, впоследствии менеджер вернулся в «Уфу».
Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов.
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