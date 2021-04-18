Болельщики «Спартака» вывесили баннер, посвящённый 99-летию клуба

Болельщики московского «Спартака» перед матчем с «Уфой» вывесили баннер, посвящённый 99-летию клуба.

«Славные традиции великих побед!» — гласит надпись на баннере.

Фото: «Чемпионат»

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака». За историю выступлений в чемпионатах России и СССР московский клуб завоевал 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубков страны.

Матч с «Уфой» проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров о главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов.