Дочь Старостина нанесла первый удар по мячу в матче «Спартак» — «Уфа»
Дочь Николая Старостина нанесла символический первый удар по мячу в матче «Спартак» — «Уфа» в честь 99-летия московского клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Фото: «Чемпионат»
Николай Старостин вместе с братьями выступал за «Спартак». Затем он был ответственным секретарём и председателем правления МГС «Спартак», начальником команда в «Спартаке», почётным президентом Международного физкультурно-спортивного общества «Спартак».
Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака». За историю выступлений в чемпионатах России и СССР московский клуб завоевал 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубков страны.
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