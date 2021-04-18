Федун: тренеры и команда должны попросить прощения у болельщиков «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча с «Уфой» (0:3).
«Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с «Уфой» в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
Напомним, сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака».
- 18 апреля 2021
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