Тедеско: у Мозеса не было желания играть? Может, вы и правы, а у кого оно было?

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру Виктора Мозеса в матче с «Уфой» (0:3).



«Я не знаю про скандалы вокруг клуба, если бы вы видели, что мы делали для мотивации футболистов, поверили бы, что мы сделали всё. Игра очень важная. Не знаю, худшая ли это игра в моей карьере, я уже давно тренирую. Мы делали всё для подготовки, но выиграть не смогли. Это и моя ошибка, надо понять, что пошло не так, и исправить это.

Мозес играет без желания? Сложно говорить о ком-то по именам. Может, вы и правы, что желания у него не было, но у кого оно было? Мы все ответственны за поражение», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.



Счёт в матче на 45-й минуте открыла «Уфа». Гол в раздевалку забил Владислав Камилов, который замкнул прострел с фланга. На 48-й минуте «Уфа» удвоила преимущество на табло. На этот раз голом отметился хорватский полузащитник Филип Мрзляк.



На 80-й минуте защитник красно-белых Самуэль Жиго был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. «Уфа» поставила точку в матче на 87-й минуте. Владислав Камилов не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании.