Невероятный гол Йевтича — в видеообзоре матча «Урал» — «Рубин»

18 апреля состоялся матч «Урал» — «Рубин». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч завершился победой казанцев со счётом 1:0.

Полузащитник «Рубина» Кварацхелия мог открыть счёт уже на второй минуте, но его удар с угла штрафной не достиг цели. На 32-й минуте Хвича получил травму, и главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был вынужден заменить его. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.



«Рубин» забил в концовке тайма. На 45-й минуте Дарко Йевтич оказался первым на мяче и незамедлительно отправил его в ворота. На 82-й минуте был удалён игрок «Рубина» Денис Макаров, за его фол назначили пенальти. Нападающий «Урала» Андрей Панюков не воспользовался шансом.



«Рубин» в 26 матчах набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (30) идёт на 12-м месте.