Пирло положительно оценил игру «Ювентуса» в проигранном «Аталанте» матче

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поражение в матче с «Аталантой» (0:1).

«Это была хорошая игра против сильной команды. Мы сыграли матч так, как и планировали. «Аталанте» повезло с голом, который они забили в поздней стадии игры. Мы играли очень целеустремленно и агрессивно. Обидно, что не смогли заработать хотя бы одно очко.

«Ювентус» хорошо владел мячом, мы закрывали пространство, «Аталанта» может заставить команду действовать иначе, но у нас получилось», — цитирует Пирло Football Italia.

В матче 31-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» переиграла «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 87-й минуте встречи забил полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.