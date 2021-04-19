Клубы Суперлиги получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд

Стали известны финансовые условия создающейся европейской Суперлиги.

«Создание Суперлиги происходит, когда глобальная пандемия ускорила нестабильность нынешней экономической модели европейского футбола. В течение многих лет клубы-основатели стремились улучшить качество и интенсивность существующих европейских соревнований и, в частности, создать турнир, в котором лучшие клубы и игроки могли бы чаще соревноваться друг с другом.

Пандемия коронавируса дала понять, что стратегическое видение и деловой подход необходимы для увеличения стоимости и помощи на благо футбольной пирамиды в целом. Клубы-основатели считают, что решения, предлагаемые регулирующими органами, не решают фундаментальных вопросов, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи более высокого качества, так и в получении дополнительных финансовых ресурсов для всего футбольного мира.

Этот новый ежегодный турнир обеспечит значительно более высокий экономический рост, что позволит поддерживать европейский футбол посредством долгосрочного обязательства, чтобы вклады в солидарность росли вместе с доходами новой европейской лиги. Выплаты солидарности будут выше, чем те, которые в настоящее время производятся европейской системой конкуренции, и, как ожидается, превысят € 10 млрд в течение периода действия обязательств клубов. С другой стороны, новое соревнование будет построено на финансовых критериях устойчивости, поскольку все клубы-основатели обязуются принять структуру расходов. В обмен на свои обязательства клубы-основатели коллективно получат единовременный платеж в размере € 3,5 млрд, предназначенный исключительно для реализации планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии COVID», — сообщается в пресс-релизе Суперлиги.