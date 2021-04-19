Кавазашвили — о поражении в матче с «Уфой»: лидера в «Спартаке» как не было, так и нет

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3).
«Я, прежде всего, хотел бы защитить нашего вратаря, который постоянно допускает ошибки. Он как будто соревнуется с Сафоновым, который также стал пускать такие пенки, просто диву даёшься. А что касается игры, думаю, после проигрыша «Локомотиву» футболисты были не готовы к серьёзной борьбе с «Уфой». Я бы не сказал, что с железнодорожниками «Спартак» сыграл слабо. Даже вдесятером команда играла на пределе своих возможностей, создавала моменты. К сожалению, после возвращения Промес выложился в первых матчах, показав свою былую игру, а потом сдал. У него нет того движения, как раньше. Лидера в команде как не было, так и нет», — приводит слова Кавазашвили «Советский спорт».
- 19 апреля 2021
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