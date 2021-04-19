Юрист Прокопец: при Суперлиге у наших клубов будет больше шансов в Лиге чемпионов

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказал предположение, как создание Европейской Суперлиги скажется на российских клубах.
«Если суперклубы пропадут из Лиги чемпионов, то у клубов второго эшелона будет шанс выйти на ведущие роли. «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов не с «Манчестер Юнайтед», а с «Ференцварошем». Будет новая летопись Лиги чемпионов, где шансов у наших команд будет больше. И УЕФА поддержит эти команды, ведь они их не бросили», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.
- 19 апреля 2021
-
14:53
-
14:51
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:35
-
14:20
-
14:11
-
14:09
-
14:00
-
13:58
-
13:52
-
13:52
-
13:42
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:26
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:58
-
12:55
-
12:48
-
12:46
-
12:37
-
12:37
-
12:25
-
12:21
-
11:56
-
11:45
-
11:43
-
11:38
-
11:38
-
11:33