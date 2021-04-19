Юрист Прокопец: при Суперлиге у наших клубов будет больше шансов в Лиге чемпионов

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказал предположение, как создание Европейской Суперлиги скажется на российских клубах.



«Если суперклубы пропадут из Лиги чемпионов, то у клубов второго эшелона будет шанс выйти на ведущие роли. «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов не с «Манчестер Юнайтед», а с «Ференцварошем». Будет новая летопись Лиги чемпионов, где шансов у наших команд будет больше. И УЕФА поддержит эти команды, ведь они их не бросили», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

«Клубы будут терять игроков и деньги просто так». Юрист назвал риски для команд Суперлиги