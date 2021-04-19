«Клубы будут терять игроков и деньги просто так». Юрист назвал риски для команд Суперлиги

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, какими могут быть последствия для клубов, вступивших в Европейскую Суперлигу.



«Думаю, ФИФА сделает всё, чтобы осложнить жизнь этой лиге. Глубоко вопрос по сборным я не изучал, но организатор матчей сборных, чемпионатов мира — ФИФА. И они могут устанавливать критерии допуска футболистов. Уверен, они могут отстранять футболистов, которые принимают участие в турнирах, не одобренных ФИФА. Так что вопрос допуска в сборную может стать разменной монетой.



Безусловно, клубы будут исключены и из национальных лиг, еврокубков. Поэтому мне кажется, что клубы Суперлиги просчитывали эти варианты. Скорее всего, это приглашение к переговорам от клубов: «УЕФА, дайте нам больше денег от Лиги чемпионов, отмените финансовый фэйр-плей». Банки, выделяющие деньги, тоже просчитывают риски. Ну, получат клубы по 300 млн евро, а что они будут с ними делать? Придёт футболист и скажет: я хочу играть за сборную и выиграть АПЛ, контракт разрываю. А контракт уже не защищён нормами ФИФА, по ним футболист не может расторгнуть договор без компенсации. Если норм ФИФА не будет существовать, то клубы будут терять игроков и деньги просто так. Все эти риски не сопоставимы с той прибылью, которую клубы рисуют в своей голове. Думаю, в итоге все сядут за стол переговоров, клубам увеличат прибыль, и история закончится», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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