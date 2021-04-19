Невилл: игрокам «Лидса» нужно отойти — пусть «Ливерпуль» забивает! Ему конкуренции не надо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл вновь затронул тему Европейской Суперлиги. О готовности участвовать в новом турнире объявили 12 клубов: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».

Сегодня, 19 апреля, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Лидс Юнайтед» в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Игрокам «Лидса» нужно отойти в сторону на поле — пусть они (игроки «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата») забивают! Им не нужна конкуренция...» — написал Невилл в своём «твиттере».

В турнирной таблице команда Марсело Бьельсы занимает 10-е место, «Ливерпуль» идёт шестым.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»: