Владелец «Лидса» — о Суперлиге: это убивает мечту клубов, игроков и болельщиков

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани прокомментировал информацию о создании Европейской Суперлиги. В новом турнире готовы сыграть «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
«Это полностью противоречит спортивному духу, мечте миллионов болельщиков о завоевании чемпионского титула на поле благодаря планированию, видению, работе. Это убивает мечту клубов, игроков и болельщиков», — написал Радриццани в своём «твиттере».
Сегодня, 19 апреля, «Лидс» проведёт матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». В турнирной таблице команда Марсело Бьельсы занимает 10-е место, «Ливерпуль» идёт шестым.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»
- 19 апреля 2021
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