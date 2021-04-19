Владелец «Лидса» — о Суперлиге: это убивает мечту клубов, игроков и болельщиков

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани прокомментировал информацию о создании Европейской Суперлиги. В новом турнире готовы сыграть «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

«Это полностью противоречит спортивному духу, мечте миллионов болельщиков о завоевании чемпионского титула на поле благодаря планированию, видению, работе. Это убивает мечту клубов, игроков и болельщиков», — написал Радриццани в своём «твиттере».

Сегодня, 19 апреля, «Лидс» проведёт матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». В турнирной таблице команда Марсело Бьельсы занимает 10-е место, «Ливерпуль» идёт шестым.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»