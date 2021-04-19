Стивен Фрай иронично отреагировал на участие клубов АПЛ в Суперлиге

Известный британский актёр, писатель и драматург Стивен Фрай иронично прокомментировал намерение шести клубов английской Премьер-лиги принять участие в новом турнире — Европейской Суперлиге. Речь идёт об «Арсенале», «Челси», «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Шесть футбольных клубов добились того, чего в эти времена раскола, разделения и вражды не смог сделать ни один политик или общественный деятель. Они объединили всю разделённую нацию, и, по сути, всю Европу — все стали едины в отвращении к подобной жадности и глупости», — написал Фрай в своём «твиттере».

В число клубов-основателей Европейской Суперлиги также вошли «Милан», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и мадридский «Реал».