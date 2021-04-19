Сорокин: запроса, чтобы Питер принял больше матчей Евро, пока не было

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил об отсутствии запроса в УЕФА по поводу желания России принять большее количество матчей турнира.
«Решения по Евро никакого нет. Оно будет в пятницу на внеочередном заседании. Пока запроса нам по тому, чтобы Питер принял больше матчей, не было. Чтобы что-то обсуждать, должен быть запрос. Всё-таки пока мы исходим из концепции, что Евро примут все 12 городов», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
- 19 апреля 2021
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:33
-
17:54
-
17:49
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:18
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:37
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
14:53