Сорокин: запроса, чтобы Питер принял больше матчей Евро, пока не было

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил об отсутствии запроса в УЕФА по поводу желания России принять большее количество матчей турнира.



«Решения по Евро никакого нет. Оно будет в пятницу на внеочередном заседании. Пока запроса нам по тому, чтобы Питер принял больше матчей, не было. Чтобы что-то обсуждать, должен быть запрос. Всё-таки пока мы исходим из концепции, что Евро примут все 12 городов», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.