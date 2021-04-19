Орлов: не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»!

Комментатор Геннадий Орлов оценил возможную перспективу назначения экс-наставника «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».
«Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен. У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит. Сейчас Моуринью едет с ярмарки. Он переживает осень своих предыдущих талантливых летних месяцев. Он ничего не может сделать во втором клубе подряд. Сначала был в «Манчестер Юнайтед», потом в «Тоттенхэме» — и там не пошло, и здесь. Значит, в Англии на него спроса не будет», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, сегодня, 19 апреля, «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники.
- 19 апреля 2021
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:33
-
17:54
-
17:49
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:18
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:37
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
14:53