Орлов: не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»!

Комментатор Геннадий Орлов оценил возможную перспективу назначения экс-наставника «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

«Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен. У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит. Сейчас Моуринью едет с ярмарки. Он переживает осень своих предыдущих талантливых летних месяцев. Он ничего не может сделать во втором клубе подряд. Сначала был в «Манчестер Юнайтед», потом в «Тоттенхэме» — и там не пошло, и здесь. Значит, в Англии на него спроса не будет», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, сегодня, 19 апреля, «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники.