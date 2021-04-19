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«Лидс» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Лидс» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Лидс» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лидс» — «Ливерпуль».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Стюарт Бёрт. Резервный арбитр — Ли Мэйсон.

«Ливерпуль» в 31 матче набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс» (45) идёт на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

В первом круге турнира «Лидс» проиграл «Ливерпулю» со счётом 3:4. Встреча состоялась 12 сентября 2020 года.

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