Орлов: Луческу не случайно называли Плаческу, у него после каждой игры были судьи виноваты

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Мирчу Луческу за частые жалобы на арбитров во времена работы в Российской Премьер-Лиге.
«У нас судей постоянно критикуют, особенно спартаковские тренеры. Ну нельзя так. Помните, у «Зенита» был Луческу? Не случайно его называли Плаческу. У него после каждого матча были судьи виноваты и прочее. Ну, надо быть выше этого. Конечно, судьи влияют на жизнь, но они влияют в каждом чемпионате», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством сине-бело-голубые финишировали третьими в Премьер-Лиге, на одно очко отстав от ЦСКА и на восемь – от «Спартака». Помимо работы с «Зенитом», румынский тренер поработал в «Шахтёре», «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде», миланском «Интере» и сборной Турции.
- 19 апреля 2021
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