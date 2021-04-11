Луческу: судья слишком легко дал карточку Сидорчуку, теперь он не сыграет с «Шахтёром»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после победного матча с «Днепром-1» (2:0) в рамках УПЛ покритиковал судейство арбитра Игоря Пасхала.
‹Сложная игра против организованного соперника, который хорошо перекрывал наши атаки. Мы знали, что будет тяжело. Наш соперник обыграл «Десну», «Ворсклу», что говорит о потенциале. Мы заслуженно победили, так как контролировали ход встречи и реализовали моменты.
Судейство? Я был возмущён жёлтой карточке Сидорчука, потому что слишком легко судья показал её. Был мелкий фол в центре поля, первый и последний фол Сергея, который теперь пропустит матч с «Шахтёром». Я недоволен тем, как легко судья показал предупреждение.
Знаю, что соперник недоволен удалением своего игрока Довбика, но у Забарного поломан нос, весь в крови. Мы не знаем, как он отойдет и будет готовиться. Может быть, нужна будет операция», — приводит Sport.ua слова Луческу со ссылкой на канал «Профутбол».
Матч между «Шахтёром» и «Динамо» состоится 17 апреля. Киевляне лидируют в УПЛ, опережая донецкий клуб на семь очков.
- 11 апреля 2021
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