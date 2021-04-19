Акции «МЮ» и «Ювентуса» значительно подорожали на фоне новостей о создании Суперлиги

Мировую общественность продолжает будоражить новость о создании Европейской Суперлиги.



Как сообщает Evening Standard, акции «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» сегодня, 19 апреля, выросли на 11% и 18%. Инвесторы ринулись скупать акции футбольных клубов, поскольку они предсказывают большие потоки новых доходов, даже несмотря на противодействие со стороны ФИФА, УЕФА и национальных лиг.



«МЮ» и «Ювентус» стали одними из 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги. О присоединении к Суперлиге официально объявили также «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан», «Интер», «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико». Однако из 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги только акции манкунианцев и «старой сеньоры» торгуются на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества).



Инвестиционный рынок в ближайшее время ожидает ещё большего роста акций вышеназванных клубов.

Член исполкома УЕФА: ожидаю исключения «Реала», «Сити» и «Челси» из полуфинала ЛЧ