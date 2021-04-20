«Лидс» — о ничьей с «Ливерпулем»: сдержали клуб Суперлиги «Мерсисайд Ред»

Пресс-служба «Лидса» в «Твиттере» пошутила о «Ливерпуле» после окончания матча 32-го тура английской Премьер-лиги (1:1), в котором «павлины» сравняли счёт в концовке встречи.

«Лидс» сдержал клуб Суперлиги «Мерсисайд Ред» благодаря голу Льоренте в концовке», — говорится в сообщении.

«Мерсисайд Ред» — название «Ливерпуля» в нескольких играх серии футбольных симуляторов Pro Evolution Soccer до того, как создатели игры получили права на использование реального названия клуба.

«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Обзор матча

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1. Счёт был открыт на 31-й минуте — нападающий гостей Диогу Жота одной длинной передачей отрезал оборону «Лидса», вратарь «павлинов» Иллан Меслье выбежал в поле в попытке подстраховать партнёров, но Трент Александер-Арнольд опередил голкипера и протолкнул мяч на нападающего Садио Мане, который поразил уже пустые ворота. Хозяева отыгрались на 87-й минуте — после подачи углового защитник «павлинов» Диего Льоренте с линии вратарской головой переправил мяч в ворота, поймав Алисона Бекера на противоходе.

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