Невилл отреагировал на слова Клоппа. Тот сказал, что Гари всегда там, где больше денег

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл прокомментировал высказывание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Ранее немецкий специалист, отвечая на критику экс-футболиста после вступления красных в Европейскую Суперлигу, сказал следующее: «Я бы хотел, чтобы Гари Невилл оказался где-нибудь в непростой ситуации, а не там, где больше всего денег. Так было в «Манчестер Юнайтед», так сейчас на Sky Sports».
«Клопп говорит о непростой ситуации. Я провёл 25 лет в «Манчестер Юнайтед», 11 лет на Sky Sports — для этого я усердно работал. Никто не дарил мне эти возможности, и я не шёл туда, где больше всего денег, — у меня просто не было других вариантов. Фергюсон не говорил мне каждый год: «Гари, хочешь остаться?». Так что я понятия не имею, о чём говорит Клопп. Я оплачиваю труд 600 человек, старался помогать им во время пандемии. Для Клоппа это недостаточно непростая ситуация?
Юрген проделал отличную работу в «Ливерпуле», у меня нет никаких проблем с ним, мне нравилась его команда. Но проблема в том, что он резко высказывается. Владельцы клуба подвели его и бросили под колёса автобуса. Честно говоря, мы с Клоппом сейчас в одной команде, но он не может говорить, что хочет, а я могу. Тот Юрген, которого мы знаем, ненавидит Суперлигу больше, чем мы все, потому что это противоречит всему, во что он верит. Его подвели владельцы, как и игроков», — цитирует Невилла Daily Express.
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