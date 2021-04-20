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Морозов: и «Динамо» порадовали, и «Спартаку» праздник испортили. Я очень доволен

Морозов: и «Динамо» порадовали, и «Спартаку» праздник испортили. Я очень доволен
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Уфы» Григорий Морозов, выступавший за «Динамо», прокомментировал разгром «Спартака».

«Для нас было важным победить и тем самым поддержать нашего гендиректора, но перед игрой разговоров на эту тему никто не вёл. Перенастраивать нас не нужно было. Сами понимали, что мы не в той ситуации, чтобы нас мотивировать как-то дополнительно. Готовились к матчу по плану. Все ребята молодцы, плюс надо отдать должное тренерскому штабу, который хорошо разобрал «Спартак». Мы всю неделю готовились по сопернику и смогли взять три очка, чему безумно рады.

Получали ли от бывших партнёров по «Динамо» сообщения с благодарностями? Да, люди поздравляют. В свою очередь я хочу поздравить родной клуб, у которого в воскресенье тоже день рождения, 98 лет со дня основания. Сделали праздник «Динамо». Пользуясь случаем, поздравляю каждого болельщика команды. И «Динамо» порадовали, и «Спартаку» праздник испортили? Конечно. Обязательно. Я очень доволен», — цитируют Морозова «Известия».

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