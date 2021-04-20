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Линекер о предложении Переса: введите 2 тайма по 5 минут и 45-минутный перерыв на рекламу

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер прокомментировал предложение президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, занявшего аналогичный пост в созданной Европейской Суперлиге. Перес заявил, что длительность футбольных матчей стоит сократить.

«Прекрасная идея. Давайте играть 2 тайма по 5 минут и введите 45-минутный перерыв на рекламу. Этот парень...» — написал Линекер в своём «твиттере», добавив эмодзи с изображением человека, которого тошнит.

Пост доступен в «твиттере» Гари Линекера

О присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».

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