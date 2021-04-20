Президент Суперлиги предложил сделать футбольные матчи короче

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, занявший аналогичный пост в созданной европейской Суперлиге, заявил о возможной глобальной реформе в футболе, которая может затронуть длительность футбольных матчей.

«Юноши проводят время за игрой в PlayStation и говорят, что футбольные матчи кажутся им слишком долгими. Думаю, что с этим нужно что-то делать.

Если молодёжь считает матчи слишком длительными, нам нужно сделать их более интересными или, может быть, стоит задуматься, чтобы сделать их короче», — приводит слова Переса AS.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Команды-основатели поделят между собой единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.