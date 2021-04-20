Унаи Эмери — о Суперлиге: это очень американское решение

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал создание Европейской Суперлиги.



«Не знаю, обсуждали ли клубы Суперлиги своё решение с остальными или приняли его, исходя из своих возможностей. Эта ситуация идёт на пользу сильнейшим клубам. Они приняли очень американское решение: сильные собираются вместе. А мы посмотрим, что будет с остальными.



Моя позиция противоположна позиции «Вильярреала» по этому вопросу. Решение о создании Суперлиги очень важное, и знаменателен тот факт, что сейчас руководители клубов приходят скорее из мира бизнеса, чем из мира футбола. Необходимо решить, что делать с клубами второго эшелона.



Мой отец тоже был игроком. Я выступаю за футбол, который нужно уважать. Ситуация напряжённая, поэтому необдуманные решения тут не годятся. Мнение многих людей не принимается во внимание. Вижу, что есть много несогласных. Другие молчат, потому что не знают, как себя позиционировать. Я надеюсь, что победит здравый смысл», — цитирует Mundo Deportivo.

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