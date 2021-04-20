«УЕФА потерпел неудачу». Гвардиола прокомментировал создание Суперлиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал создание Европейской Суперлиги.

«Ситуацию вокруг Суперлиги должны прояснить люди, несущие за это ответственность. Они обязаны как можно скорее объяснить всему миру, почему они приняли такие решения. У «Аякса» четыре или пять побед в Лиге чемпионов, но их не будет в Суперлиге? Необходимо разъяснить это всем нам. Каждый клуб защищает свою позицию.



Не будьте циничными. Каждый преследует собственные интересы. Когда заходит речь об английской Премьер-лиге и УЕФА, стоит отметить, что они также заботятся о своих интересах. УЕФА потерпел неудачу. Они должны были взаимодействовать и общаться с клубами раньше. Пока у меня нет всей информации, чтобы высказать своё мнение по ситуации», — цитирует Гвардиолу Daily Express.