«Манчестер Сити» — первый клуб, официально вышедший из Европейской Суперлиги

«Манчестер Сити» стал первым клубом, кто официально объявил о выходе из состава участников Европейской Суперлиги.



«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально ввёл в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы проведения Европейской Суперлиги», — говорится в заявлении «горожан» на их официальном сайте.



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Турнир задумывался как противовес Лиге чемпионов.