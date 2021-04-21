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«Спартак» пошутил по поводу распада Европейской Суперлиги

«Спартак» пошутил по поводу распада Европейской Суперлиги
Футбол / РПЛ 0

Ранее проект Европейской Суперлиги покинули пять из шести команд АПЛ. Единственным клубом из английской Премьер-лиги, который пока официально не объявил о снятии с нового турнира, является лондонский «Челси».

«Европейская Суперлига: 19.04.2021 — 20.04.2021. Вы не будете скучать», — говорится в сообщении англоязычного «твиттера» московского клуба.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

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