«За Суперлигу». Гари Невилл опубликовал фото с бокалом вина

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл отреагировал на приостановку нового проекта — Европейской Суперлиги.

Изначально о готовности участвовать в новом турнире объявили 12 клубов: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Вчера, 20 апреля, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» официально объявили о выходе из турнира. Проект был приостановлен.

Невилл в своём «твиттере» опубликовал фото с бокалом вина и написал: «За Суперлигу».

В заявлении организаторов Суперлиги говорится: «Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучшие возможные впечатления при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества».