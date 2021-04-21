«Атлетико» объявил об отказе от участия в Суперлиге
«Атлетико» объявил об отказе от участия в Суперлиге, сообщает пресс-служба клуба. Ранее «матрасники» опровергали информацию о выходе из турнира.
Напомним, проект Европейской Суперлиги покинули шесть из шести команд АПЛ. Также об отказе от участия заявил «Милан». Он стал первым итальянским клубом, который отказался от участия в турнире.
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
«Милан» первым среди клубов Серии A отказался от участия в Суперлиге
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