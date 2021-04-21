Киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины, разгромив «Агробизнес»

В матче 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» встречался с киевским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Городской» в Тернополе и завершилась победой киевской команды со счётом 3:0.



Голы за киевскую команду забили Богдан Леднев, Артём Беседин и Виталий Буяльский.



Таким образом, киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины, где встретится с победителем противостояния «Александрия» — «Заря». Напомним, действующим победителем турнира является киевское «Динамо». В финале Кубка Украины сезона-2019/2020 киевляне обыграли полтавскую «Ворсклу» в серии послематчевых пенальти (1:1, 8:7 — по пенальти). Самым титулованным клубом является донецкий «Шахтёр», на счету которого 13 выигранных Кубков Украины.