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Киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины, разгромив «Агробизнес»

Киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины, разгромив «Агробизнес»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» встречался с киевским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Городской» в Тернополе и завершилась победой киевской команды со счётом 3:0.

Голы за киевскую команду забили Богдан Леднев, Артём Беседин и Виталий Буяльский.

Таким образом, киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины, где встретится с победителем противостояния «Александрия» — «Заря». Напомним, действующим победителем турнира является киевское «Динамо». В финале Кубка Украины сезона-2019/2020 киевляне обыграли полтавскую «Ворсклу» в серии послематчевых пенальти (1:1, 8:7 — по пенальти). Самым титулованным клубом является донецкий «Шахтёр», на счету которого 13 выигранных Кубков Украины.

Кубок Украины. 1/2 финала
21 апреля 2021, среда. 16:00 МСК
Агробизнес В
Волочиск
Окончен
0 : 3
Динамо К
Киев
0:1 Леднев – 45'   0:2 Беседин – 67'   0:3 Буяльский – 81'
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