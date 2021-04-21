Руслан Малиновский: не знаю никого, кому бы нравилась идея Суперлиги

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о проекте Европейской Суперлиги.
«Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов. Мне не нравится идея Суперлиги. Я не знаю никого, кому бы этот проект пришёлся по душе», — приводит слова Малиновского La Gazzetta dello Sport.
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Позже о выходе из турнира объявили все клубы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».
- 21 апреля 2021
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