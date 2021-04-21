Гасперини: восхищаюсь Клоппом, Гвардиолой, фанатами «Челси» и Де Дзерби
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии матча 32-го тура итальянской Серии А с «Ромой» высказался о развале европейской Суперлиги.
«Сначала я был шокирован новостью о создании Суперлиги. Я восхищаюсь Клоппом, Гвардиолой, фанатами «Челси» и Де Дзерби за то, что они сделали. Реакция была такой резкой и масштабной, но, как говорится, нам предстоит провести матч и мы должны сосредоточиться на футболе. В понедельник думали, что продолжать играть бесполезно. Не знали, продолжится ли чемпионат. Теперь мы должны доказать, что заслуживаем своих результатов», — приводит слова Гасперини Football Italia.
Матч 32-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта» состоится завтра, 22 апреля, в Риме. Начало встречи — в 19:30 мск.
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