«Астон Вилла» уже на 20-й секунде открыла счёт в матче с «Манчестер Сити». Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» стартовал матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Идёт 8-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Сразу после стартового свистка арбитра защитник «львов» Тайрон Мингс со своей половины выполнил заброс к штрафной «Сити» на нападающего Олли Уоткинса, который перевёл мяч к 11-метровой отметке, откуда полузащитник Джон Макгинн ударом в касание поразил дальний нижний угол ворот Эдерсона.

Видео гола Джона Макгинна

Это второй гол 26-летнего шотландца в АПЛ сезона-2020/2021.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 32 матчах набрали 74 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.