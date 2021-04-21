«Бетис» в меньшинстве удержал ничью с «Атлетиком». Фекира удалили на 11-й минуте

В матче 31-го тура испанской Примеры «Бетис» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 0:0.

На 11-й минуте матча красную карточку за грубую игру получил полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. Ассистенты — Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео. Резервный арбитр — Давид Лопес Хименес.

«Бетис» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (38) находится на 10-м месте.

В матче первого круга баскская команда разгромила севильцев со счётом 4:0. В 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» переиграл «Бетис» в серии пенальти (1:1, 4:1).